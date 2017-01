OM Breda: 'Dossier overlijden Youri Bicker blijft gesloten'

Hoewel de ouders volgens Diekstra tevreden zijn met de manier waarop met hen gecommuniceerd is, leggen ze zich niet bij de conclusie van het OM neer. Diekstra: "De familie gaat nu met mij en een aantal experts na welke onderzoekshandelingen wij zelf kunnen doen om meer feiten op tafel te krijgen."

Diekstra, bekend van het televisieprogramma 'Moord of Zelfmoord' (zondag is de tweede aflevering te zien op SBS6) zegt dat hij een forensisch patholoog nader naar de medische stukken zal laten kijken. Hij gaat die stukken opvragen. De advocaat heeft een team van experts om zich heen verzameld met wie hij op verzoek van nabestaanden onderzoek doet naar de toedracht van een overlijden dat nog altijd onopgehelderd is.

Onderzoek

Het onderzoek naar de dood van Youri, wiens lichaam op 22 december 2011 in het water langs de Markkade gevonden werd, is afgesloten met een noodlottig ongeval als doodsoorzaak. De familie Bicker, daarin gesteund door Diekstra, meent echter dat er voldoende aanwijzingen zijn om te vermoeden dat Youri wellicht door iemand in het water is gegooid. Dat zou betekenen dat sprake is van een misdrijf.



Gesloten

Woordvoerster Elke Kool van het OM bevestigt dat het dossier gesloten blijft. "In het vorige gesprek dat met de ouders is gevoerd, in november 2016, hebben zij de wens uitgesproken om een bepaald persoon als getuige te horen. Deze getuige is in december gehoord door de politie. De aanwijzingen die door de ouders werden aangedragen, zijn door deze persoon ontkracht. Het vermoeden van de ouders over wat zich die nacht zou hebben afgespeeld blijkt, onder andere door het verhaal van de getuige, niet te kunnen kloppen. Dat betekent dat de conclusie, namelijk dat er geen enkele aanwijzing is dat er sprake is van een misdrijf, ongewijzigd blijft", aldus Kool.

Nieuwe concrete aanwijzingen zal het OM volgens Kool, 'zoals in alle andere zaken', serieus nemen.