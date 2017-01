article

ALPHEN - In een loods met auto's aan Het Sas in Alphen is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Daarbij is volgens de Veiligheidsregio een nog onbekend aantal oldtimers verloren gegaan.

Oldtimers verloren bij grote brand in autoloods in Alphen

