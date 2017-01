Nostalgie in Kielegat: Ger Couvreur en Oele Concours bij Tweede Bredase Zitting

BREDA - Een carnavaleske muzikale terugblik. Bondiger is de tweede Bredase Zitting niet te omschrijven. ,,Het is een middag vol nostalgie'', voegt Frans van den Broek daar nog aan toe. Als voorzitter van het Kielegats Carnaval Museum (KCM) is hij organisator van het evenement dat op zondag 12 februari zijn tweede editie beleeft.

Een middag waarop teruggegrepen wordt naar het carnaval 'van toen', het Kielegat van meer dan veertig jaar geleden. Toen het Oele Concours nog een begrip was in de stad bijvoorbeeld, de strijd der kapellen. En toen zangers als Ger Couvreur en Ad van den Muijsenberg kraker na kraker maakten. ,,Iconen in de carnavalswereld. Met nummers die iedereen mee kon zingen. Wie kent De Muts niet?''

De zangers geven daarom ook acte de présence tijdens de Zitting. Op uitnodiging van Jan Learbuch. Het KCM vroeg hem om het programma voor de middag in elkaar te draaien. En als hij dan toch bezig was, of hij ook de boel aan elkaar wilde praten. ,,Geen probleem'', glimlacht Learbuch. ,,Het is een wereld van ons-kent-ons. Met de gedachte dat de middag gevuld moest worden met elementen uit het Kielegat van meer dan veertig jaar terug ben ik door mijn contacten gaan grasduinen.''

Tworwelwa

Zo kwam hij uit op drie kapellen die al meer dan vier decennia actief zijn: 'T Zooike, Tapkracht 11 en Loze Lavers. ,,Dankzij de aanwas van onderaf aan, blijven ze bestaan.'' Niet alleen de 'oudgedienden' treden op, ook jongerenkapel Tworwelwa, winnaar van het Kielegatse carnavalslied dit jaar, brengt nostalgische nummers ten gehore. Learbuch: ,,Net even wat anders, maar toch vertrouwd. Nostalgie is voor iedereen.''

Het Oele Concours komt terug in het programma in de vorm van een interview met Hans Steijlen en Ton Jansen, de organisatoren van toen. En Learbuch praat die middag verder met Bert van Gorkum, voorzitter van de Narrekoppen, over veertig jaar carnavalswagens bouwen.

Afwisseling, daar leunt de Bredasche Zitting op. ,,De eerste Zitting, vorig jaar, was met ruim 250 bezoekers een succes.'', zegt Van den Broek. ,,We hopen er een mooie traditie van te maken. Het zou mooi zijn als andere partijen de aanzet van de KCM oppakken.''

De middag speelt zich af in de Avenue in de Waterstraat, begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.45 uur.