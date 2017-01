article

BREDA – Een nieuwe Mercedes AMG die geparkeerd stond aan de Sluisstraat in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag door nog onbekende oorzaak in vlammen opgegaan.

Nieuwe Mercedes gaat in vlammen op in Breda

