Natte kleren bij de Weerijssingel: politie zoekt naar zwerfster

BREDA - De politie denkt dat de spullen die donderdag bij de Weerijssingel in Breda zijn gevonden horen bij een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Dat meldt een woordvoerder. "Het gaat om een bekende van ons, een vrouw die bekend is in het zwerverscircuit in Breda. We zijn nu naar haar op zoek, op plekken waarvan bekend is dat zwervers vaak verblijven. We willen graag weten waarom de spullen daar lagen."

Maar politie houdt nog een slag om de arm. "We weten het echter niet zeker. We hopen dus dat er getuigen zijn die rond negen uur iemand, mogelijk die vrouw, aan de waterkant gezien hebben."

Duikers van de brandweer hebben nog in het water gezocht, maar niets gevonden. Die zoekactie werd rond 22.00 uur gestaakt.