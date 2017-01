NAC verkoopt 130 halve seizoenkaarten

BREDA - NAC heeft voor de resterende thuiswedstrijden in de tweede competitiehelft 130 halve seizoenkaarten verkocht. De actie loopt vrijdag af.

"Misschien komen er nog een paar bij want NAC-supporters beslissen vaak op het laatste moment," zegt persvoorlichter Matthias van Wettum. Met een halve seizoenkaart kunnen negen thuiswedstrijden worden bezocht in het Rat Verleghstadion.

Echt sprake van een 'Stijn Vreven-effect' is er niet als het gaat om de kaartverkoop. Vreven werd eind vorig jaar als nieuwe coach aangesteld. Afgelopen maandag zat hij voor het eerst op de bank in de uitwedstrijd tegen Jong Utrecht, die door NAC met 0-2 werd gewonnen. "Je merkte na de aanstelling van Vreven wel dat er wat extra aanvragen kwamen voor de seizoenkaarten maar dat was slechts een kleine toename," aldus Van Wettum.

Vorig jaar - het eerste seizoen in de Jupiler-league - verkocht NAC in de winterstop circa 250 halve seizoenkaarten. In totaal waren er toen zo'n 12.000 seizoenkaarthouders. Dit seizoen zijn dat er inmiddels net iets meer dan 10.500, aldus Van Wettum.