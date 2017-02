NAC Museum telt 1100 euro neer voor gouden kampioenshorloge

IJLST - Het NAC Museum heeft maandagavond beslag weten te leggen op het gouden kampioenschapshorloge van NAC uit 1921. Het horloge werd geveild in Het Veilinghuis in het Friese IJlst. Een delegatie van het NAC Museum telde 1100 euro neer voor het horloge.

Penningmeester Dimitri Ensing, die de veilig vanuit huis volgde, was tevreden met het betaalde bedrag. "De veiling begon op 800 euro, dan valt dit dus niet tegen. Het maximale bedrag wat we uit wilden geven, lag hoger dan deze 1100 euro. Ik ben blij dat dit het is geworden, het horloge komt zo snel mogelijk in het museum te liggen."

In het seizoen 1920/1921 werd NAC landskampioen en als beloning kregen de spelers een gouden horloge met inscriptie. Het NAC Museum heeft al een horloge, maar dat heeft het in bruikleen.

Het Veilinghuis gaf aan nog nooit zoveel biedingen binnen te hebben gekregen op een item. Hoe het horloge in Friesland is opgedoken is vooralsnog een raadsel.