BREDA - De Zwitserse modeketen Charles Vögele stopt in Nederland. Daardoor verdwijnen circa 700 banen in 95 winkels en op het hoofdkantoor in Breukelen. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Charles Vögele heeft in West-Brabant vestigingen in Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Zundert.

Modezaak Charles Vögele weg uit Breda, Etten-Leur en Oosterhout

