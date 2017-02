Mini-planeetje voor Serious Request-held Tijn: 'Wellicht zijn ze getipt uit Nederland'

HAPERT - Op 500 miljoen kilometer van de aarde zweeft voortaan de mini-planeet Tijn, genoemd naar Tijn Kolsteren uit Hapert. Hij veroverde in december de wereld met zijn nagellakactie voor Serious Request. Maar wie kwam op het idee om de ruimterots naar hem te vernoemen?

Bekende Nederlanders krijgen soms een straatnaam. En als ze hun hele leven heel hard hun best doen misschien zelfs een standbeeld. De 6-jarige nagellakheld Tijn Kolsteren uit Hapert slaat al die stappen over. Ver van de aarde zweeft voortaan de mini-planeet Tijn.

"Wie precies de voordracht voor Tijn gedaan heeft is niet bekend", laat sterrenkundejournalist Govert Schilling weten. Wat volgens hem wel vast staat is dat de nagellakactie waarmee Tijn Kolsteren 2,5 miljoen euro ophaalde voor Serious Request besproken moet zijn binnen een speciale commissie van de Internationale Astronomische Unie. "Daarin zitten 15 beroepsastronomen uit de hele wereld. Misschien dat 1 van hen de prestatie van Tijn ter ore is gekomen. Of wellicht zijn ze getipt vanuit Nederland."

'Tijn' heette tot voor kort planetoïde 6327 en is ontdekt in 1991 door de Amerikaanse astronome Eleanore Helin. Meestal is het zo dat een astronomisch object de naam van de ontdekker krijgt of dat deze bepaalt naar wie of wat de ontdekking vernoemd wordt. Maar ontdekster Helin is jaren geleden al overleden en 6327 zweefde al die tijd naamloos rond.

Schilling laat weten dat er in de ruimte inmiddels ruim 20.000 planetoïden met een naam rondzweven. Eén keer per maand, altijd rond Volle Maan, komen er een paar nieuwe namen bij. "Daarnaast zijn er vele honderdduizenden planetoïden die het alleen met een nummer moeten doen. En bijna dagelijks komen er nieuwe ruimterotsen bij. "

Mini-planeetje

De Hapertse mini-planeet Tijn beschrijft eens in de 4,58 jaar een baan om de zon en bevindt zich in een baan tussen de planeten Mars en Jupiter. De middellijn van het mini-planeetje wordt geschat op 11 kilometer. Op 'Tijn' duurt een dag geen 24 maar 18 uur. Momenteel bevindt het hemellichaam zich in het sterrenbeeld Stier, op 476 miljoen kilometer afstand van de aarde. Tijn is alleen met een grote telescoop zichtbaar.

Het valt op dat er veel mini-planeten met Nederlandse namen zijn. Schilling: "Een paar 100 inmiddels. Dat komt omdat het Leidse astronomenechtpaar Van Houten-Groeneveld in de jaren 70 samen met de Nederlands-Amerikaanse sterrenkundige Tom Gehrels ruim 4,5 duizend planetoïden ontdekten en er namen aan gaven." Zo zweven er ruimterotsen die vernoemd zijn naar Van Gogh, Anne Frank, Rembrandt, Wubbo Ockels, André Kuipers en Johan Cruijff.