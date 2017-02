Miljoenenorder 380 kV-lijnen voor Spie in Breda en Heijmans in Rosmalen

BREDA - De Bredase technische dienstverlener Spie gaat de elektriciteitslijnen leveren voor twee hoogspanningslijnen in Nederland, onder meer voor het 380 kV-tracé door West-Brabant. Het gaat om een order van enkele 'tientallen miljoenen euro's'. Dat heeft hoogspanningsnetbeheerder TenneT bekendgemaakt.

De nieuwe masten, type Wintrack-2, worden voor twee hoogspanningslijnen voor circa 200 miljoen euro ontworpen en gemaakt door de Heijmans-Europoles-combinatie uit Rosmalen. De leverancier van de elektriciteitslijnen, Spie, gevestigd op bedrijventerrein Steenakker in Breda, is het Nederlandse hoofdkantoor van de gelijknamige Franse techniekgigant.

,,We werken vaker samen met Spie aan hoogspanningslijnen", zegt woordvoerder Jeroen Brouwers van TenneT. ,,Het gaat om grote projecten die jaren in beslag nemen. Voor West-Brabant is het de bedoeling dat er in 2020 met de aanleg van de lijn wordt begonnen. Het exacte bedrag van het contract kan ik niet noemen, maar het gaat om een investering van tientallen miljoenen euro's."



Het is niet bekend of het nieuwe kantoor van Spie op Borchwerf I in Roosendaal iets met de 380 kV-order van TenneT te maken heeft. De directie en de woordvoerders van het Bredase bedrijf waren op vrijdag niet bereikbaar voor een toelichting.

De zogeheten Wintrack-hoogspanningsmasten voor de 380 kV-lijn die door Heijmans geleverd worden, hebben verschillende voordelen boven de oude Eiffeltoren-achtige vakwerkmasten.

Ze zijn volgens TenneT minder nadrukkelijk aanwezig in het landschap, nemen minder ruimte in en hebben een kleiner magneetveld. Brouwers: ,,Het is héél erg afhankelijk van het aantal stroomlijnen er in de masten worden gehangen, hoe hoog de masten worden in een project en wat het spanningsniveau is, maar over het algemeen is een magneetveldzone bij Wintrackmasten veertig tot vijftig procent kleiner dan bij een vakwerkmast."