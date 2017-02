'Mijn wens: nog zoveel mogelijk uit het leven halen'

BREDA - ,,Ze kunnen nooit vertellen hoe oud je gaat worden met deze ziekte. Maar ik zei na de diagnose gelijk: dan ga ik voor twintig jaar erbij”, vertelt Conny Verdaas (62) uit Teteringen. Zij hing vrijdag de eerste wens aan de wensboom in de hal van het Amphia ziekenhuis.

De boom is bedoeld voor kankerpatiënten om iemand die hen steun biedt in het zonnetje te kunnen zetten. ,,Dit is het eerste jaar dat we dit zo doen. Voorheen hebben we wel soortgelijke initiatieven gedaan. We weten nog niet hoeveel wensen we kunnen laten uitkomen. Dat ligt aan wat er wordt gevraagd, vertelt een woordvoerster van het Amphia. Conny: ,,De lintjesregen (initiatief Amphia om mantelzorgers van mensen met kanker in het zonnetje te zetten, red.) was erg leuk. Toen heb ik mijn vriendin aangemeld. Zij gaat iedere keer mee als ik weer een kuur krijg.”

Begin 2010 kreeg Conny te horen dat ze borstkanker met uitzaaiing heeft. Een ziekte waarvan ze niet meer kan genezen. ,,Maar nog zoveel mogelijk meemaken in dit leven is mijn doel.

'Ze blijft genieten'

Voor het officiële moment komt Conny’s arts, oncoloog Joan Heijns, aangelopen. ,,Leuke vrouw is het hé. Ik moest gelijk aan haar denken toen ze iemand zochten om de eerste wens op te hangen”, zegt ze spontaan. ,,We hebben een goede arts-patiëntrelatie. De uitgangsbasis daarvan is dat je elkaar alles kunt vragen. Ze is reëel over haar ziekte, maar blijft genieten.”

De wensboom staat tot en met 20 februari op de locaties Molengracht en Langendijk van het Amphia in Breda.