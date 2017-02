Meubelzaak Achtmaal wil naar Zundert, B&W passen mogelijk bestemmingsplan aan

ZUNDERT - Meubelzaak Teak en Wood wil van Achtmaal verhuizen naar Zundert. Daarom heeft het bedrijf toestemming gevraagd om zich te vestigen op het nieuwe bedrijventerrein Molenzicht. Officieel kan dat niet. Het bestemmingsplan staat de komst van detailhandel op Molenzicht niet toe. Maar burgemeester en wethouders hebben beslist om het plan nu zo aan te passen dat Teak en Wood er toch kan komen.

Teak en Wood ligt in Achtmaal wat achteraf. Mede-eigenaar Clemens Janssen vertelt dat zijn bedrijf graag wil verhuizen naar een plaats waar de zaak beter in het zicht ligt, uit kan breiden en eenvoudiger is te bereiken. Molenzicht is wat dat betreft perfect.

Het college wil Teak en Wood graag de kans bieden om zich in Zundert te vestigen. Alleen willen b en w ook voorkomen dat er straks allemaal zaken op Molenzicht komen als bouwmarkten en mega-supermarkten. Vandaar dat in een nieuw bestemmingsplan een paar duidelijke regels zijn gesteld.

Op Molenzicht mag straks alleen detailhandel komen die volumineuze goederen verkopen en daarom ruimte nodig hebben om die uit te stallen. Zoals meubels. En, zo is bepaald, er mag geen detailhandel van buiten de gemeente komen, alleen bedrijven die al ergens in Zundert zitten.

Wanneer Teak en Wood verhuist, is nog onduidelijk. Het duurt wel even voor de nieuwe bestemming ambtelijk door de molen is. Daarna moet de zaak nog worden gebouwd. Overigens wil het college, als Teak en Wood de Kraaiheuvelstraat in Achtmaal heeft verlaten, het bestemmingsplan op die plaats ook wijzigen. Daar mag in de toekomst geen bedrijf meer komen.