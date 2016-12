Meldpunten voor rond de jaarwisseling vermiste huisdieren

BREDA - Tijdens de vorige jaarwisseling sloegen honderden katten en honden door het vuurwerk op de vlucht. Vrijwilligersorganisatie Amivedi wijst op het bestaan van meldpunten, mocht het vuurwerk ook dit jaar onverhoopt tot vermissingen van huisdieren leiden.

Amivedi bestaat 83 jaar. Doel van deze organisatie is om vermiste en gevonden huisdieren te registreren en de dieren weer te herenigen met hun eigenaars. Dat laatste gebeurt jaarlijks meer dan 30.000 keer.

Dat de jaarwisseling en al het geluid dat daarmee gepaard gaat voor veel dieren bepaald geen feest is, is bekend. Vorig jaar sloegen, voor zover alleen al bij Amivedi gemeld, 405 katten, 192 honden en twintig andere huisdieren zoals kippen en vogels op de vlucht door het gesis, gedonder en geknal. Dat zijn er twee keer zoveel als op een normale december- of januaridag bij Amivedi gemeld wordt.

Wie rond deze jaarwisseling een huisdier vindt, of kwijt is, kan dat kosteloos (telefonisch of online) melden bij één van de meer dan honderd meldpunten in het land. Alle meldingen worden geplaatst op de website amivedi.nl. Melders krijgen advies over te nemen stappen. Bovendien kunnen mensen op de site zien welke dieren vermist worden.