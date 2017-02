Meer dan dertig bezwaren op nieuwe bouwlocatie Zundertse buurtschappen

ZUNDERT - In totaal zijn er meer dan dertig zienswijzen ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan van de nieuwe bouwlocatie van buurtschap Veldstraat en buurtschap 't Stuk aan de Prinsenstraat.

Veel in Zundert draait om het bloemencorso. Het is de trots van de gemeente. Daarom is het voor bewoners extra moeilijk om op te staan tegen een nieuwe bouwlocatie, maar volgens de bezwaarmakers kan het niet anders. Er mag geen bouwlocatie komen in een 'prachtig natuurgebied'.

Zo'n 26 van de 33 bezwaren komt van mensen die woonachtig zijn rondom de Prinsenstraat. In hun bezwaar stellen ze dat er op 'een corsobouwplaats activiteiten plaatsvinden die op een bedrijventerrein thuishoren'. Het lawaai dat van deze bouwplaats afkomt, zal volgens de omwonenden de net aangelegde ecologische verbindingszone verstoren. Ook ziet de buurt zelf de geluidsoverlast niet zitten.

De bezwaarmakers willen dat de corsobouwplaats op bedrijventerrein Molenzicht komt, zodat 'de ecologische verbindingszone niet wordt verstoord en er geen beperkingen voor het woongenot ontstaan.' "Zo blijft het natuurgebied rondom de randweg als visitekaartje voor onze gemeente fungeren", aldus de bezwaarmakers.

De gemeentewoordvoerder laat weten dat de bezwaren de komende weken worden beoordeeld. "In juni wordt het plan aan het college voorgelegd en later aan de gemeenteraad."

Eerder liet een bestuurslid van buurtschap Veldstraat, Maarten Schrauwen, weten de reactie van de buurt jammer te vinden, maar er wel begrip voor te hebben. "Wij staan er als partij niet in. Zij hebben het recht om dit te doen en wij zullen hen dit ook niet kwalijk nemen."