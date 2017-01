article

BREDA - De negende editie van het populaire festival staat gepland op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli. De organisatie van Breda Live wacht in spanning af hoe de kaartverkoop zal gaan verlopen. In 2015 duurde drie dagen en in 2016 slechts drie uur. Waar hopen op ze op? ,,Het wordt extra spannend. Voor het eerst gaan we naar twee feestdagen. Hierdoor is het aantal kaarten bijna verdubbeld. Het gaat nu om 30.000 tickets in totaal. Hierbij zitten ook de weekendkaarten. Daarmee kunnen bezoekers twee dagen het evenement bezoeken met een aangepast tarief. We wachten in spanning af”, vertellen Farah Florijn en Dirk Malschaert van Evenementenbureau Volver.

Marco Borsato en Hardwell komen naar Breda Live

