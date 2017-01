Man opgepakt voor bedreiging bij inval door agenten met kogelwerende vesten in Breda

BREDA - De politie heeft donderdagavond rond tien voor elf in een woning aan de Veldmoeren in Breda een 37-jarige man uit die stad aangehouden wegens bedreiging. Dat gebeurde bij een inval met politiemensen die kogelwerende vesten droegen.

Bij de politie was een melding binnengekomen dat de man een 47-jarige Bredanaar en diens broer bedreigd had met een vuurwapen. De broers kwamen verhaal halen na doorrijden na een aanrijding waarbij schade was ontstaan. Dat was zaterdag op Somerweide gebeurd.

Schade

De 47-jarige man had daar met zijn zwarte auto een aanrijding gehad met een zilverkleurige wagen. De bestuurder van die laatste auto was meteen daarna doorgereden. De man ging de dag erna op onderzoek uit in de wijk en trof in de Moerenbuurt een grijze auto aan met schade. De 47-jarige Bredanaar zag dat er ook zwarte lak op de auto zat.

Briefje

Hij deed een briefje in de bus op het adres waar de auto stond met daarin het verzoek om de schade onderling te regelen. Omdat hij daarna niets meer hoorde besloot de man donderdag samen met zijn broer langs te gaan. Nadat de voordeur was geopend begon de bewoner volgens de 47-jarige Bredanaar de mannen meteen te bedreigen.

Balletjespistolen

Hij riep dat hij bij een motorclub zit en haalde een zwart vuurwapen tevoorschijn waarmee hij slaande bewegingen maakte. De twee bezoekers gingen er daarna vandoor, waarna er een aangifte werd gedaan bij de politie. Die vond bij de inval twee balletjespistolen in de woning van de aangehouden man. De verdachte ontkent zowel de bedreiging als de eerdere aanrijding.