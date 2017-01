article

BREDA - In de Lunetstraat in Breda is vrijdagavond een man doodgeschoten. Het gaat vermoedelijk om de 60-jarige Bredanaar Peet van de Linden, een bekende van de politie uit het criminele milieu en woonachtig op het woonwagenkamp aan de Edinsonstraat. De politie houdt er sterk rekening mee dat het gaat om een liquidatie.

Man doodgeschoten in Lunetstraat Breda, politie houdt sterk rekening met liquidatie (video)

