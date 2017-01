Man beroofd van portemonnee en telefoon in Breda, slachtoffer lichtgewond (video)

BREDA - Op de Galderseweg is woensdagavond een oudere man beroofd van zijn telefoon en portemonnee. Dat meldt de politie.

De man kon zelf, zij het moeizaam, in de ambulance stappen en om behandeld te worden. Hij is door de politie, in zijn eigen auto, naar huis gebracht.

De beroving vond plaats ter hoogte van eetcafé De 7 Heuveltjes, waar het slachtoffer na de beroving is opgevangen. De politie doorzoekt de auto van de man; de beroving heeft vermoedelijk plaatsgevonden toen de man op weg naar zijn auto was of al in de auto zat.

Agenten stellen een onderzoek in naar de dader. Er is nog geen signalement bekend.