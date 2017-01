Man (60) doodgeschoten op Lunetstraat in Breda, politie houdt sterk rekening met liquidatie (video)

BREDA - In de Lunetstraat in Breda is vrijdagavond een man doodgeschoten. Het gaat vermoedelijk om de 60-jarige Bredanaar Peet van der Linde, een bekende van de politie uit het criminele milieu en woonachtig op het woonwagenkamp aan de Edinsonstraat. De politie houdt er sterk rekening mee dat het gaat om een liquidatie.

De familie van het slachtoffer is al ter plaatse geweest op de locatie waar de mogelijke liquidatie heeft plaatsgevonden. Dat is bij het Dijkplein, op een steenworp afstand van café 't Hoekske.

#Breda #Lunetstraat #Schietincident.Het slachtoffer is vermoedelijk een 60-jarige Bredanaar, politie onderzoekt of 't om een liquidatie gaat — Politie Breda eo (@Politie_Breda) January 7, 2017

De eerste melding bij de politie kwam binnen om 23.22 uur. Bij aankomst troffen de hulpdiensten het slachtoffer aan op het fietspad. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dit bleek tevergeefs.

Meerdere schoten

​Er zijn meerdere schoten gehoord en na de schoten zijn er mensen in een auto weggereden. Het is niet bekend om wat voor auto het gaat. Omstreeks 1.45 uur is er wel een uitgebrande auto aangetroffen op de Gilzeweg in Bavel. Het is nog niet bekend of er een verband te leggen is tussen de schietpartij en de uitgebrande auto.

Er is een buurtonderzoek gestart in de omgeving van de Lunetstraat en de Dijkstraat. De directe omgeving is door de politie afgezet en er is een team grootschalig onderzoek opgeroepen voor onderzoek ter plaatse.

Een buurtbewoner wist te melden dat er eigenlijk gedacht werd aan vuurwerk, maar ze zegt: "Dit klonk duidelijk anders."