Luxe woonwijk op de Klokkenberg?

De ontwikkelaars hebben hun plan deze week voorgelegd aan de gemeente Breda. Die heeft nog niet gereageerd. Het plan kan alleen doorgaan als de gemeente bereid is het huidige bestemmingsplan voor de Klokkenberg gedeeltelijk aan te passen.

Hoofdgebouw 200 appartementen

Als het aan de ontwikkelaars ligt worden het hoofdgebouw van het voormalige sanatorium dat in 2001 werd gesloten, ruim tweehonderd appartementen gebouwd. Op het terrein moeten verder eensgezinswoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande huizen verrijzen. Totaal 330 woningen. Als het aan de ontwikkelaars ligt kan de bouw al in 2019 beginnen.

Eerder deze week liet Wooninc. al weten dat zich twee serieuze gegadigden hadden gemeld om de Klokkenberg te kopen. Naast Timpaan/Rezidenz is niet duidelijk wie de andere partij is. Een woordvoerster van Wooninc. gaf toen ook aan dat de Klokkenberg alleen tegen een 'aanvaardbare' prijs verkocht wordt.

Of Timpaan/Rezidenz bereid zijn die te betalen, is onduidelijk. Wel verstuurden Wooninc. en de twee ontwikkelaars gisteren een gezamenlijk persbericht, wat er op kan duiden dat de onderhandelingen daarover ver gevorderd zijn.

Gemeenschap

In dat persbericht wordt gezegd dat volgens het plan de Klokkenberg een 'eigen community' binnen Breda moet worden. Een kleine, op zichzelf staande gemeenschap. ,,De buurt ontstaat zo op een organische wijze, zoals dorpen en steden van oudsher zijn gevormd vanuit kleine, op zichzelf staande gemeenschappen.'' Als voorbeeld van zo'n buurt wijzen de bedenkers van het plan op het nabijgelegen Ginneken.

De in totaal 330 woningen die zo moeten verrijzen worden, aldus de plannenmakers, in diverse prijsklassen gebouwd. Prijzen zijn nog niet naar buiten gebracht. Wooninc. zegt nog geen keuze te hebben gemaakt aan wie de Klokkenberg wordt verkocht. Residenz/Timpaan of mogelijk toch de tweede kandidaat waarvan de naam nog geheim is.