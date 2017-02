Luid protest: Bredase taxichauffeurs 'laaiend' op gemeente Breda

BREDA - Bredase taxichauffeurs zijn er helemaal klaar mee. 'Woedend' zijn ze, 'nee laaiend', op de gemeente Breda die niets onderneemt tegen taxichauffeurs uit de Randstad en Utrecht die in de drukke weekends en met carnaval de beste ritjes komen afsnoepen en 'veel te hoge prijzen rekenen', tegen snorders die geen strobreed in de weg wordt gelegd en tegen de verloedering van de omgeving van de Prinsenkade.

,,Het is hier een grote kankerzooi en het wordt met de week erger. Er komen nu zelfs concurrenten uit Roosendaal bij en de gemeente laat het allemaal gebeuren", zegt een zeer boze chauffeur van zestig jaar. En zo denken de meeste chauffeurs er over. ,,Er is lang genoeg gepraat", zo vinden de mannen. Daarom komen ze in actie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag om 02.05 uur komen vijftig wagens luid toeterend de Prinsenkade oprijden. De weg wordt geblokkeerd. Een strook wordt vrijgehouden, zodat de hulpdiensten er langs kunnen. De claxons worden extra vaak en lang ingedrukt. Bewoners schuiven de gordijnen opzij om te kijken wat er allemaal gebeurt daar bij de Haven.

Overal staan groepjes taxirijders te discussiëren. ,,Er zijn hier genoeg klanten voor de Bredase chauffeurs", zegt een van hen, ,,maar niet genoeg als er allemaal concurrenten uit andere steden bijkomen. Dit is ons hoofdinkomen. Als het zo doorgaat, gaan we failliet. Bij andere steden komen wij niet binnen. De Randstad, Tilburg, Den Bosch, daar kunnen wij niet rijden, maar Breda laat andersom wel iedereen toe. Dat kan zo niet doorgaan."

Woordvoerder Shamir Chiker legt uit waarom de mensen zo boos zijn. ,,Er wordt al vijf jaar gepraat, maar er gebeurt niets. Wij willen dat de gemeente een verordening invoert met regels als dat taxichauffeurs stratenkennis moeten hebben, zich fatsoenlijk moeten gedragen en ook korte ritten moeten rijden. Dat doen al die chauffeurs uit de Randstad niet. Het gevolg is dat de klanten het later afreageren op de mensen die hier het hele jaar werken. Wij krijgen er een slechte naam door. Maar het is genoeg geweest. Wij willen dat de gemeente in actie komt. Als wij zaterdag geen antwoord krijgen, dan gooien we de boel zaterdagavond weer op slot", aldus Chiker.

Een andere chauffeur vult aan: ,,En als dat ook niet helpt, blokkeren we maandag het station."