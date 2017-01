Longfonds vraagt aandacht voor luchtkwaliteit

BREDA - Stevige taal van het Longfonds. De lucht in Nederland is vrijwel overal ongezond. En daar moet wat aan gebeuren. Stoppen met 130 kilometer per uur, milieuzones inrichten in de binnensteden, geen scholen en sportvelden langs de snelweg. En de mensen meer bewust maken van wat ze inademen.

De Tweede Kamer moet aan de slag met lucht en gezondheid vindt het fonds. ,,Amsterdam en Rotterdam behoren tot de meest vieze plekken. Maar ook in gemeenten als Breda, Nijmegen, Veenendaal en Den Bosch is de lucht niet gezond. In het noorden en in Zeeland is de lucht een stuk schoner. Maar ook hier wordt de advieswaarde voor fijn stof van de Wereldgezondheidsorganisatie op grote schaal overschreden'', stelt het fonds.

Verkeer, industrie, intensieve veeteelt, houtrook zijn de grootste boosdoeners, producenten van stikstofdioxide en fijn stof. ,,We laten onze kinderen nu buiten spelen en sporten op plekken waar de lucht ongezond is.'' Een rondje in West-Brabant leert dat de actie van het Longfonds goed wordt ontvangen. Het probleem verdient de aandacht. De gemeente Breda laat wel weten al het nodige te doen.

Even de steile Bavelse Wal beklimmen, in de vorstkou. Vijftien meter hoog. Maar dan heb je ook een mooi uitzicht, aan de ene kant de A27, aan de andere kant wijk Nieuw Wolfslaar in Bavel. Heerlijk wonen, zegt Wim Nuijten (79). ,,De wal werkt uitstekend, tegen het geluid dan. Maar wat doet de luchtverontreiniging?''

Hij pakt een handje grindsteen, van het dak geplukt. Zwart aan de bovenkant, wit van onderen. Hij woont nu negen jaar in de nog vrij jonge wijk. ,,Het zal mijn tijd wel duren. En ik wil ook niemand bezorgd maken. Maar ik ben wel benieuwd wat de snelweg veroorzaakt?"

Yvonne de Heer van de lokale partij Trots/OPA inventariseert de milieuklachten. De Haagdijk, zegt ze: ,,Daar zijn de kozijnen ook zwart van het roet. Van de vrachtauto's, de stad in.''

Meer informatie: luchtmeetnet.nl, app Mijn Luchtkwaliteit