Live: uitspraak in zaak hamermoord in Zundert

BREDA - De rechtbank in Breda rondt vandaag de zaak af over de moord op de 45-jarige Pierre Pelders. De uitspraak volgt donderdagmiddag.

Pelders werd in februari 2016 met een hamer doodgeslagen in de Veilingstraat in Zundert. De 49-jarige verdachte H. K. uit Berlicum heeft bekend dat hij dat deed.

De twee mannen hielden zich op in het drugscircuit. De verdachte had een geldschuld en om die in te lossen hielp hij met klussen in het nieuwe appartement van het slachtoffer in Zundert. Daar kwam het tot een ruzie, waarbij Pelders werd doodgeslagen. De verdachte vluchtte in de auto van het slachtoffer naar zijn ex in Terneuzen. Daar werd hij enkele dagen later opgepakt.

