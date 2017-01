article

BAVEL - In een vrachtwagen in de Mariastraat in Bavel zijn vaten met drugsafval gevonden. Volgens de politie lekken de vaten. De brandweer heeft metingen gedaan, maar vond geen giftige stoffen in de lucht.

Lekkende vaten met drugsafval gevonden in woonwijk in Bavel (video)

