Leerlingen Stedelijk Gymnasium vertegenwoordigen Nederland bij wetenschapsstrijd

BREDA - Het Stedelijk Gymnasium Breda vertegenwoordigt Nederland bij de internationale European Union Science Olympiad (EUSO) , een wedstrijd voor havo/vwo leerlingen.

Afgelopen weekend vond de nationale eindronde plaats waar de Bredase leerlingen Tido Houtepen, Daan Hoogers en Sean Camps de tweede plaats behaalden.

Samen met de winnaar, een gemengd team uit Nijmegen en Alkmaar, doet het Bredase team begin mei mee aan de internationale wedstrijd in Kopenhagen.

De EUSO is een wedstrijd over science en technologie. Teams van drie leerlingen voeren interessant wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie. In totaal deden er 175 teams mee waarvan de 11 beste een plek kregen in de nationale eindronde.