article

1.6781265

BREDA - De 3FM-actie Serious Request heeft tot zaterdagavond 18.00 uur in totaal 6.801.749 euro opgebracht. Een groot deel van het geld dat tot nu toe is opgehaald, is het gevolg van een nagellak-actie van het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn. Zijn initiatief heeft vooralsnog ruim 2.274.000 euro opgeleverd.

Laatste tussenstand Serious Request: bijna 7 miljoen

BREDA - De 3FM-actie Serious Request heeft tot zaterdagavond 18.00 uur in totaal 6.801.749 euro opgebracht. Een groot deel van het geld dat tot nu toe is opgehaald, is het gevolg van een nagellak-actie van het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn. Zijn initiatief heeft vooralsnog ruim 2.274.000 euro opgeleverd.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/laatste-tussenstand-serious-request-bijna-7-miljoen-1.6781265

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6781262.1482599274!image/image-6781262.jpg

seriousrequest,anp

Breda