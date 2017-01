article

BREDA - Is het echt nodig om de kerstboomverbrandingen in de gemeente Breda af te schaffen? Dat vragen VVD en SP zich af in een brief aan het college van B&W. Het college besloot onlangs dat vanaf dit jaar geen kerstboomverbrandingen meer plaats mogen vinden. De belangrijkste reden daarvoor is volgens het college dat het vanuit milieuoverwegingen niet meer verantwoord is om te stoken in de openbare ruimte.

Kritiek op afschaffen kerstboomverbranding Breda

Breda