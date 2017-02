Kritiek milieuclubs op bouwplan voormalig hartcentrum De Klokkenberg

BREDA - Het plan om op het terrein van de voormalige hartkliniek De Klokkenberg 150 woningen te bouwen en de vervallen gebouwen om te toveren tot een appartementencomplex kan vooralsnog op weinig steun uit de milieubeweging rekenen.

Zowel de Brabantse Milieu Federatie (BMF) als de Vereniging Markdal zeggen zich 'grote zorgen' te maken over de plannen. Het sterk verwaarloosde complex De Klokkenberg redden is mooi, zeggen de organisaties, maar alleen op een 'verantwoorde' manier.

Bossen

En zo'n verantwoorde manier is volgens de BMF niet de bouw van extra woningen op 43 hectare grote terrein in de bossen aan de Galderseweg. ,,Een verdere stedelijke ontwikkeling midden in een gebied waar in principe de hoogste graad van bescherming voor natuur, landschap en cultuurhistorie is afgesproken, is voor onze organisatie niet goed voorstelbaar'', stelt voorzitter BMF-voorzitter Nol Verdaasdonk.

Ook de Vereniging Markdal reageert afwijzend op onderdelen van het plan. ,,Delen van het plan'', waarover BN DeStem afgelopen zaterdag berichtte, ,,zijn voor de vereniging niet acceptabel'', zegt voorzitter Jettie Rattink.

Plannen

Burgemeester en wethouders hebben nog geen standpunt ingenomen over het plan van de projectontwikkelaars Timpaan en Rezidenz die het complex van de huidige eigenaar, de Eindhovense woningcorporatie Wooninc. willen kopen. Verantwoordelijk Alfred Arbouw (VVD) die vorige week donderdag een uitgebreide presentatie kreeg voorgeschoteld over de plannen, houdt zich vooralsnog op de vlakte.

Eerdere pogingen om de gebouwen van De Klokkenberg om te bouwen tot appartementen en op het terrein woningen te bouwen, strandden in het verleden. Ook toen waren milieu-organisaties tegen en stapten naar de rechter. Die wees de bezwaren af, maar door de economische crisis gingen de plannen uiteindelijk toch niet door.