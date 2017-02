KNVB luidt noodklok: twee derde voetbalclubs heeft financieel moeilijk

BREDA - Twee derde van de amateurvoetbalclubs heeft organisatorisch en financieel moeite het hoofd boven water te houden. Daarvoor waarschuwt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. Hij luidt de noodklok bij politieke partijen.

Volgens de KNVB-baas slagen naar schatting twee op de drie clubs er, zeker zonder ruimhartige vergoeding, niet in om vrijwilligers aan zich te binden of bestuursleden aan te stellen. Ondertussen stijgen de kosten van hun accommodatie, lopen sponsorinkomsten terug en bezwijken bestuurders onder beknellende regels.

Van der Zee: ,,De clubs worden er helemaal gek van en ze worden op kosten gejaagd. Terwijl het amateurvoetbal na ons koningshuis het belangrijkste culturele erfgoed is. Daar kunnen ze in Den Haag niet van zeggen dat het onbelangrijk is of toelaten dat we worden opgezadeld met enorm veel regelgeving.”



Deze week nog ontstond er onrust bij voetbalclub Bladella vanwege de verplichte lotenverkoop door jeugdleden. Van spelertjes die de doelstelling niet haalden, werd het lidmaatschap opgeschort.

Veel clubs zoeken naar manieren om het hoofd boven water te houden, constateert Van der Zee. Harde cijfers heeft de bond niet, maar de signalen zijn volgens de directeur overduidelijk.

Helpdesk

,,Deze problemen bedenken we niet op een achternamiddag”, aldus de directeur amateurvoetbal. ,,We hebben 120 mensen in het veld, adviseurs in de regio’s, die verenigingen bezoeken. Daarnaast hebben we een portaal dat ‘KNVB assist’ heet, een helpdesk. Daar horen en zien we heel veel. En we organiseren honderden bijeenkomsten in het land, waar we duizenden mensen spreken. Tot slot houden we enquêtes onder de verenigingen.”

De impact van het amateurvoetbal in Nederland is enorm: 1,2 miljoen voetballers spelen bij 3.100 verenigingen. Daarom is het volgens Van der Zee onbegrijpelijk dat clubs bijvoorbeeld worden geconfronteerd met de gevolgen van de flexwet, waardoor ze vaste contracten met trainers moeten afsluiten. Ook vreest hij dat er gemorreld zal worden aan het lage btw-tarief voor sportaccommodaties.

Premier Rutte heeft aangegeven bezorgd te zijn. De VVD stelt het versterken van sportclubs topprioriteit te geven. De PvdA denkt aan extra geld voor breedtesport, terwijl het CDA wil snijden in de regels voor vrijwilligerswerk.