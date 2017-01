article

KLEIN ZUNDERT - In Klein Zundert is zaterdagmiddag een auto van de weg geraakt en met behoorlijke snelheid tegen een lantaarnpaal gebotst. Daarbij is de auto in brand gevlogen. Volgens ooggetuigen is de bestuurder opgepakt.

Auto vliegt in brand na rammen lantaarnpaal in Klein Zundert: bestuurder opgepakt

Klein Zundert