Klaas steelt de show bij de 'slimste mens' en gaat door naar de finale

Wie is er sinds De slimste mens allemaal verliefd op Klaas Dijkhoff? Dat twittert een (mannelijke) kijker van de kennisquiz. De Bredase staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VVD) plaatste zich donderdagavond voor de finale van de slimste mens. Al tien afleveringen lang laat Dijkhoff zien dat hij niet alleen veel kennis in huis heeft, maar steelt hij ook de show door gevatte opmerkingen en onderkoelde humor.

Bij de VVD zullen ze stiekem ontzettend blij zijn met de deelname van hun staatssecretaris. Als lid van het kabinet nam Dijkhoff vooraf het risico op gezichtsverlies, maar nu hij het zelfs kan schoppen tot seizoenswinnaar en zich heeft ontpopt tot publiekslieveling, is zijn deelname alleen maar winst voor de liberalen.

'Klaas levert de VVD zeker een zetel extra op' en 'Tot nu toe maakt Dijkhoff, weliswaar geen cabaretier, dit seizoen de leukste grappen', twitteren fans van de quiz. De slimste mens wordt goed bekeken, afgelopen dinsdag stemden zelfs 1,5 miljoen mensen af op NPO-programma dat wordt gepresenteerd door Philip Freriks.

Normaliter steelt zijn jurylid Maarten van Rossem de show, maar Dijkhoff zorgt ervoor dat hij regelmatig bakzeil haalt. Want de Bredanaar is ad rem. Wanneer Freriks hem vraagt of hij weleens een triathlon heeft voltooid, antwoordt Dijkhoff: 'Nee, maar ik heb wel eens met de fiets aan de hand en een lekke band in de stromende regen gelopen.'

Als Van Rossem moppert dat hij barbecueën in de tuin een stompzinnige bezigheid vindt en liever binnen zijn potje kookt, stelt de VVD'er dat hij blij is af en toe buiten te koken, zodat hij geen last heeft van zuurpruimen.

Naast zijn kennis en humor, heeft Dijkhoff ook zijn uiterlijk mee. Op social media laten vrouwen weten dat ze Klaas een lekker ding vinden. De verkiezingscampagne moet nog goed op stoom komen, maar de VVD heeft na De slimste mens een sterke troef in handen; de X-factor van Klaas Dijkhoff.

Naast Klaas gaat ook Stefano naar de finale.