Klaas is de baas: Staatssecretaris Dijkhoff wint De Slimste Mens

BREDA - Klaas Dijkhoff is De slimste mens. In een spannende finale won de Bredase VVD'er vrijdagavond van culinair journalist Hiske Versprille. Zijn kennis over onder meer gebombardeerde steden, Whitney Houston en de lucifer bracht hem de titel. Een verdiende titel aangezien de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie elf keer de strijd aanging.

Hij ontving na afloop de wisselbeker van het populaire programma dat onder leiding staat van Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem. Dijkhoff had aan niemand verklapt dat hij zou winnen. "Buiten de medewerkers aan het programma wist niemand iets. Zelfs de ministerraad niet."

Een partijgenoot overtuigde Dijkhoff mee te doen aan de quiz waarbij kennis en snelheid centraal staan. "Via de app speel ik het spel al een tijdje. Toen de aanvraag binnenkwam om ook aan de quiz op tv mee te doen, vond mijn partijgenoot Peter dat ik dat best kon proberen. Het is gelukkig goed uitgepakt", vertelt Dijkhoff.

De Bredanaar is de eerste bewindspersoon die aan het spel durfde mee te doen en pardoes ook nog wint. Zijn optreden viel bij veel kijkers in de smaak. "Het schijnt dat ik grappig overkom. Ik ben tijdens dit programma vooral mezelf. Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heb ik zaken als vluchtelingenbeleid en het gevangeniswezen in mijn portefeuille. Geen onderwerpen om lollig over te doen. Bij De slimste mens zien mensen een andere Klaas op tv, ik ben daar minder serieus."

Dijkhoff krijgt veel reacties op zijn succesvolle deelname. "Mensen leven mee en zaten in spanning of ik de finale zou winnen. Heel leuk om dit mee te maken. Denk niet dat er veel verandert na mijn overwinning. Ik was niet van plan een carrièreswitch te maken."

Sommigen hebben kritiek op het feit dat de staatssecretaris elf keer zijn opwachting maakte in het door Philip Freriks gepresenteerde programma. "Snap ik best, maar het was in de praktijk niet zo dat ik daar twee volle weken mee bezig was. De opnames vonden plaats in november, qua planning ging het net."

Zien we hem binnenkort in een andere kennisquiz zoals Twee voor twaalf? "Daar heb ik nog geen seconde over nagedacht. Eerst maar eens genieten van deze overwinning." Mede-smaakmaker Stefano Keizers eindigde vrijdag op de derde plaats.