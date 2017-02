Klûntocht in Breda: 'Zoveel mogelijk zuipen, daar is geen kunst aan'

BREDA - Alle 3.500 in de voorverkoop beschikbare stempelkaarten waren in no time uitverkocht. Voor de 1.500 overige kaarten vormden zich al vroeg op de middag een rij die de hele Grote Markt over ging.

Menig buitenstaander zou kunnen denken dat carnaval al begonnen is. Propvolle kroegen en cafés, confetti, blaaskapellen en zo'n 8.000 rijk uitgedoste feestvierders in het centrum.

Jachtluipaard Janny Wessels staat in de rij om bij café de Bruine Pij binnen te gaan. Aan de deur van de 24 deelnemende cafés annex stempelposten wordt sinds dit jaar gecontroleerd of men een kaart heeft.



,,We hebben nog geluk gehad", zegt ze. Eigenlijk waren alle kaarten uitverkocht maar we kwamen toevallig uit bij een café waar we er nog twee konden krijgen." Zij en haar vriendin hebben nog niet nagedacht over een tactiek. ,,We beginnen gewoon en kijken wel waar het schip strandt."



Pim van Bel, voorzitter van de stichting Bredase Klûntocht straalt deze dag. ,,Een paar jaar geleden werd gezegd dat de Bredase carnaval dood was, moet je nou kijken: veel groter, veel gezelliger en veel leuker dan dit kan toch niet?"



Ad van Turnhout flaneert als markies over de havermarkt. ,,Ik vind het wel leuk, zo'n verkleedfeestje", laat hij weten. ,,Het geeft mensen alvast weer dat duwtje in de rug om helemaal in carnavalsstemming te komen." Over de kunst van het klûnen kan hij kort zijn: ,,Zoveel mogelijk zuipen, daar is toch geen kunst aan."