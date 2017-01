Jeugd uit wijk Haagse Beemden in Breda wil 'hangplek'

BREDA - Weer klinkt er een noodkreet uit de Haagse Beemden. Vier jongeren uit de wijk kwamen naar de commissie Maatschappij om te vragen voor een ‘hang- of chillplek’ voor de jeugd.

,,Er is nog steeds niets voor jongeren.Het is vijf voor twaalf”, sprak de 21-jarige Lars Hobma gisteren tijdens de raadscommissie. Met drie andere jongeren sprak hij in.

Praten

Hobma ging de afgelopen week de straat op om met de inwoners van de Haagse Beemden te praten over wat ze behoeven. Hobma deed Heksenwiel, Asterd, Kroeten en Overkroeten aan en sprak zo’n honderdvijftig mensen, zowel jeugd als ouders. Zijn conclusie is dat er een ontmoetingsplek moet komen waar de jeugd uit de wijk kan knutselen, huiswerk kan maken, maar volgens hem is er ook behoefte aan een 'kinderdisco en een hangplek'.

De andere insprekers hielden het bijzonder kort. Volgens de 16-jarige Mike Paes kunnen de jongeren 'nergens heen'. Anton Hulshof (17) zegt dat de jongeren 'keer op keer worden weggestuurd' door de politie en net als de anderen spreekt de 16-jarige Joël Pijpers van boetes. De jongeren zorgen naar eigen zeggen 'wel eens' voor overlast, maar dat komt volgens hen voort uit 'verveling' ,,Als er voor de komende generaties niets gaat gebeuren, worden de Haagse Beemden een getto", waarschuwt Paes nog buiten de zaal.

Wethouder

Diverse gemeenteraadsleden raden de jongeren aan de kwestie te bespreken met wethouder Van Lunteren. Ook verwezen ze de jongeren naar het wijkplatform en luidde hun advies om samen te werken met Surplus en de Grote Broer en de Grote Zus van de Haagse Beemden, die activiteiten voor jongeren organiseren in de noordelijke wijk van Breda.

Maar dat is volgens Hobma niet genoeg. ,,Het is de grootste wijk van Breda met 27.000 inwoners. In 2020 woont de helft van Bredase jongeren in Haagse beemden." Hobma stelt dat jongeren 'zich niet serieus genomen voelen', dat er 'iets' moet gebeuren en dat mag wat de jongeren betreft in de bestaande buurthuizen.

Eerder

Al eerder klonk de roep om een jongerengelegenheid uit de wijk. In het wijkimpulsplan en wijkactiviteitenplan (2009) werd ook aandacht geschonken aan de jeugd in de buurt, als ook in het Wijkplan Haagse Beemden uit 2014.

Ad Brekoo, voorzitter van de wijkraad Haagse Beemden spreekt van een ‘terugkerend thema’: ,,Dat hij met de jongeren in gesprek gaat, vind ik een goeie zaak.” Brekoo wijst op Surplus en de Grote Broer en de Grote Zus van de Haagse Beemden. ,,Als er meer gedaan moet worden, dan roep ik Hobma en anderen vooral te komen met een voorstel door te zeggen wat we willen. Dan kunnen we kijken of we dat via het wijkplatform kunnen realiseren.”