BREDA - De zieke Tijn heeft met zijn nagellakactie meer 2,5 miljoen euro opgehaald voor Serious Request. De actie van de kleine held waarvan heel Nederland in de ban is, bracht uiteindelijk 2.547.322 euro op.

Indrukwekkend! Tijn lakt ruim 2,5 miljoen euro bij elkaar voor Serious Request

