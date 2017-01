Hup NAC: Van actiegroep naar heus mediabedrijf

BREDA - Arjan van Toor (47) weet het nu zeker: hij stopt na zo'n 18 jaar bij supporterssite B-Side Rats. ,,Het is inmiddels een soort mediabedrijf, met alle kennis en kunde in huis. Ik kan met een gerust hart stoppen."

Met ruim 360.000 unieke bezoekers per jaar is de B-Side Rats ook gerust een grote website te noemen. ,,In eerste instantie was het juist een site om actie te voeren, om de B-Side weer wat aan te wakkeren. Je zou het kunnen zien als een voorloper van de Breda Loco's", vertelt Van Toor.

Inmiddels brengt de site vooral het laatste NAC-nieuws en creëren ze zelf content met BSR TV. Die omslag is gaandeweg ontstaan, met een aanwijsbaar incident. ,,In 2005 spraken NAC- en Groningensupporters met elkaar af bij de Teteringsedijk. Zo'n confrontatie vond ik interessant, óók om verslag van te doen."

Van Toor wordt opgepakt en wordt door de rechter schuldig bevonden aan onder andere opruiing. "In BN DeStem werd vermeld dat de webmaster van de B-Side Rats was gearresteerd. Om de site te redden besloot ik toen een stapje terug te doen." In hoger beroep wordt Van Toor overigens vrijgesproken.

Levien den Boer stuurde toen al regelmatig nieuws in en wordt door Van Toor gevraagd de redactie te versterken. Waar Van Toor met een scherpe schrijfstijl diverse opiniërende nieuwsitems en columns de wereld in slingert, zoekt Den Boer vooral de genuanceerde, journalistiekere benadering. ,,Arjan en ik vonden elkaar daarin. Wij hebben NAC gemeen en zijn fan van elkaars stijl."



Actiesite BSR werd nieuwssite BSR, met als doelstelling overal snel bij te zijn. "We pakten in beginsel soms nieuws van fanzine De Rat af. Zij hadden veel meer contacten binnen NAC, maar die contacten vergaarden wij ook al snel. De twee sites kunnen prima naast elkaar, want er zijn essentiële verschillen." Dat verschil is volgens Den Boer goed te duiden. "De Rat is erg goed in onderzoeksjournalistiek. Het is een soort weekblad, met diepgravende onderwerpen. Onze corebusiness is het snelle dagelijkse nieuws. We merkten echter dat dat te weinig is, dus met BSR TV -interviews met spelers en trainers na wedstrijden- brengen we ook eigen content."



De strijdbijl lijkt ook begraven. "Iedereen is nu meer bezig met het primaire doel: NAC. We willen ons platform met liefde inzetten om acties te ondersteunen."

Inmiddels bestaat de B-Side Rats uit acht man, allen met hun eigen expertise. ,,Het is echt een mediabedrijf, waarin ik als grote aanvoerder gezien werd", vertelt Van Toor. ,,Ik ben enorm trots op de site, maar wil m'n energie in m'n dagelijkse werk steken, in mijn gezin." Van Toor kijkt haast ontroerd naar de mannen aan tafel. ,,Maar echt helemaal afscheid nemen lukt me dan ook weer niet."