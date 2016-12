article

1.6793703

BREDA - Naast de Heilig Hart-kerk aan de Baronielaan in Breda opent in april een complex met negentien luxe zorgappartementen. Huize de Baronie, zoals het initiatief heet, wordt daar in het voormalige Franciscanessen-klooster gevestigd.

Huize Baronie gaat in april open

BREDA - Naast de Heilig Hart-kerk aan de Baronielaan in Breda opent in april een complex met negentien luxe zorgappartementen. Huize de Baronie, zoals het initiatief heet, wordt daar in het voormalige Franciscanessen-klooster gevestigd.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/huize-baronie-gaat-in-april-open-1.6793703

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6793724.1483024890!image/image-6793724.JPG

Breda,dnr

Breda