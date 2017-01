Horecacentrum en activiteiten in oude Casino-bioscoop in Breda

BREDA - Er zijn plannen om van de oude Casino-bioscoop in de Bredase Reigerstraat een complex te maken waar horeca wordt gecombineerd met activiteiten. Voor dat laatste zijn diverse opties. "Je kunt denken aan een filmhuis of theater. Maar een klimhal of een paintbal-hal zouden ook kunnen," zegt René Maas van projectontwikkelaar Maas-Jacobs.

Maas-Jacobs heeft samen met ontwikkelaar Business 2 Real Estate een optie genomen op het gebouw, dat sinds eind 2008 leeg. Het pand is eigendom van Minerva Entertainment. Er waren enkele jaren geleden plannen voor winkels en woningen, maar die gingen niet door.

Vorig jaar had House of DJ's het oog op de bioscoop laten vallen. House of DJ's wil een centrum opzetten dat in het teken staat van de Nederlandse dancecultuur. De oude bioscoop blijkt echter te klein voor de ambities en de initiatiefnemers zijn nu op zoek naar een andere locatie in Breda.

Interesse in pand

Maas-Jacobs was al betrokken bij de plannen van House of DJ's, maar dan vooral als aannemer. "Toen dat plan niet doorging, ben ik interesse in het pand blijven houden. Het is een beetje een verstopt pand, maar het is heel groot, zo'n 1.600 vierkante meter en de grote bioscoopzaal is 12 meter hoog," aldus Maas.

Samen met Maurice Vermeulen van Business 2 Real Estate nam Maas enkele weken geleden een optie op het gebouw, die loopt tot medio dit jaar. In die periode wordt gepraat met diverse partijen en wordt gezocht naar de juiste invulling. "Het is een groot pand, daar moeten we de juiste mix in zien te vinden," zegt Vermeulen. "Maar er zijn veel mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld twee ingangen, aan de Reigerstraat en aan de Schoolstraat."

Plannen

Met de plannen spelen Vermeulen en Maas in op de veranderende functie van stadscentra krijgen. "Het gaat steeds meer om beleving in de binnenstad en dan biedt dit pand heel veel mogelijkheden," aldus Maas. "Mensen kunnen er een uitje hebben en iets eten en drinken." Als toevoeging ziet het tweetal graag een stadsbrouwerij in het pand komen.

Om de plannen te verwezenlijken moet het hele pand gestript worden en moet het (asbest)houdende dak worden vervangen. Verder moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Maas en Vermeulen denken dat de plannen in 2018 al uitgevoerd kunnen worden, mede omdat de gemeente Breda graag ziet dat het (verloederde) pand een nieuwe bestemming krijgt. Dat laatste wordt bevestigd door een woordvoerder van de gemeente: "Wij gaan graag het gesprek aan want wij vinden het belangrijk dat er een nieuwe invulling komt voor die locatie."