Hoe de 6-jarige Tijn Nederland bij elkaar bracht: 'Je voelde zijn kracht'

BREDA - Bijzondere daden die tot tranen toe roerden en helden die het onmogelijke presteerden, maar ook hypes en irritatie: het nieuws was er het afgelopen jaar vol van. Nu het jaar ten einde loopt, een dagelijkse terugblik op het nieuws. Deze aflevering: de doodzieke Tijn die Nederland massaal liet nagellakken.

Hij veroverde in korte tijd de harten van heel Nederland. De 6-jarige Tijn Kolsteren haalde met zijn nagellak-actie, als grootste individuele inzamelaar ooit, meer dan 2,5 miljoen op voor het goede doel van Serious Request. Een paar dagen eerder meldde hij zich samen met zijn vader bij het Glazen Huis. Tijn heeft hersenstamkanker en zal waarschijnlijk nog minder dan een jaar te leven hebben. Met zijn actie ‘Lak aan’ wilde de kleine jongen andere zieke kinderen de kans geven om langer te mogen leven dan hij.

Heel bijzonder hoe hij zoveel negativiteit naar zoiets positiefs kon ombuigen

Tijn daagde iedereen uit om voor een euro zijn nagels te lakken, of anders tien euro te doneren. 3FM dj’s Domien Verschuuren en Frank van der Lende waren diep geraakt door het verhaal en nodigden Tijn uit in het huis. Ze boorden zelfs een speciaal gat in de glazen wand, waardoor hij vanuit het huis nagels kon lakken. ,,Ik vond het heel bijzonder hoe hij zoveel negativiteit naar zoiets positiefs kon ombuigen’’, zegt Van der Lende. ,,Je voelde gewoon die kracht van hem en dat vloeide over op Domien en mij.’’

Groetjes aan Tijn

Het doodzieke mannetje ontroerde talloze mensen in Nederland en het bedrag op de teller werd steeds hoger. Van der Lende: ,,Op een gegeven moment explodeerde het echt. Mensen stuurden ons zelfs appjes: ‘succes vandaag mannen en doe de groetjes aan Tijn.’’



Ook op sociale media daagden bekende en minder bekende mensen elkaar uit om hun nagels te lakken en dat te delen met de hashtag #HeelHollandLakt. Zo gingen onder andere Geert Wilders, Jesse Klaver, Kim Feenstra en dj Hardwell met felle kleurtjes nagellak in de weer. ,,Alle gastartiesten hadden gelakte nagels. Van Chef Special tot aan Don Diablo’’, vertelt Van der Lende. ,,Als iemand binnenkwam, keken we direct naar de nagels. Waren die niet gelakt? Dan moest er gedoneerd worden.’’

Laatste wens

Van het totale opgehaalde eindbedrag van 8.744.131 euro, kwam 2.628.584 euro uit de actie van de dappere 6-jarige. De tot held omgedoopte Tijn bracht mensen in beweging en zorgde voor een grote saamhorigheid.



Volgens psycholoog Martin Appelo is dat niet zo gek. Het enorme succes van de actie ligt volgens hem aan een unieke combinatie van factoren. ,,Als mens voelen wij de natuurlijke behoefte om een laatste wens in te willigen. Dat zit in ons. Tijn sprak heel sterk zo’n laatste wens uit.’’ Daarnaast speelt ook de timing een rol. ,,Juist in deze kerstperiode zijn mensen extra sentimenteel en heerst de behoefte aan vrede en samenzijn. Dat werd dit jaar ook versterkt door de aanslagen van de afgelopen tijd.’’



Dat de actie van Tijn zich uiteindelijk over het hele land verspreidde en ervoor zorgde dat bijna iedereen mee wilde doen, komt volgens de psycholoog vooral door kuddegedrag. ,,Met name als bekende mensen meedoen en daar een foto van maken, ontstaat er sociale druk. ‘Als Rutte en een beroemde dj het doen, dan kan ik niet achterblijven. We willen daar deel van uitmaken.’’

Als mens voelen wij de natuurlijke behoefte om een laatste wens in te willigen. Dat zit in ons.

Bokaal

En Tijn zelf? Die vond het allemaal prachtig. ,,Hij zei ook elke keer dat hij het zo bijzonder vond. Vooral dat alleen hij in het huis mocht zitten en niemand anders’’, vertelt Van der Lende. ,,Op de laatste dag hebben we hem heel erg geknuffeld. Hij had een bokaal met een duim erop voor Domien en mij meegenomen. Hij zei dat we de duimnagel nog wel moesten lakken, dus dat heb ik thuis direct gedaan. Hij heeft nu een heel bijzonder plekje in de kamer gekregen.’’