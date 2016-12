Prinsheerlijk wachten op de bus

Een verrassing in Heuvel: een bushokje, dat nu eens niet gemolesteerd is, maar verrijkt met een prettig zittende stoel.

Reizigers die deze derde kerstdag gebruik willen maken van de bushalte aan de Bontekoestraat in de wijk Heuvel kunnen vorstelijk plaatsnemen. In aanvulling op de reeds aanwezige ijzeren zitgelegenheden (eentje in – en de andere náást de overdekte bushalte) is er door onbekenden een extra stoel bijgezet. Dat is een positieve trendbreuk met alle keren dat je hier na een lang weekend louter geconfronteerd werd met vandalisme in de vorm van achtergelaten frietbakjes, lege bierblikjes en vaak een ingetrapte ruit.

In de koninklijke kleuren goud en blauw staat de stoel er voor een ieders derrière, vrij te gebruiken. De gouden zetel blijkt bij nadere inspectie niet van echt goud te zijn. De afbladderende verf doet vermoeden dat een stukje creatief doe-het-zelven aan de kleurstelling ten grondslag ligt. Wie de stoel hier geplaatst heeft, zal waarschijnlijk slechts in kleine kring bekend zijn. Evenals de reden waarom iemand een dergelijk fraai meubelstuk kwijt zou willen.

De aanname dat dit voorwerp uit een studentenwoning is meegenomen, is niet meer dan speculatie. Net zoals het de vraag zal zijn voor hoe lang de extra zitgelegenheid in de Bontekoestraat nog beschikbaar zal blijven. Al zou men zou kunnen hopen dat dit de voorbode van een nieuwe trend is. Dat het stoeltje pas het begin is en dat we kunnen wachten op verdere aankleding, in de vorm van een leuk gordijntje, een bijzettafeltje en een leuke vingerplant. (MS)

