Hartje Breda: Welke Kielegatter versiert het best?

Wie wordt er dit jaar de Grôtste Versierder van Breda? Op die vraag krijgen we aanstaande zaterdag het antwoord.

Even voor de duidelijkheid: er wordt niet gezocht naar de meest succesvolle hedendaagse versie van Mata Hari of Don Juan Tenorio maar naar diegene(n) met het mooist versierde huis. Al jaren is het gebruik dat de Prins van het Kielegat op bezoek gaat bij mensen met een carnavalesk uitgedoste woning. Iedereen kan meedingen naar de titel Grôtste Versierder. ,,Je hoeft echt niet je hele huis in te pakken”, laat Pien Rosmalen namens de Bredase carnavalsvereniging weten. ,,Laten we zeggen dat we voor minimaal twee ballonnen gaan”, voegt ze daar met een lach aan toe. Aanmelden kan via pers@carnavalbreda.nl. Op zaterdag 18 februari gaat prins Daan op bezoek bij de winnaar(s).

Bertina Verkooijen heeft haar hele woonkamerraam feestelijk aangekleed. Met het raam van de naastgelegen kamer van haar dochter Rilana erbij. Wanneer ze gevraagd wordt of ze denkt te gaan winnen antwoordt ze verrast. ,,Ik wist niet eens van de wedstrijd”, zegt ze. ,,Ik doe het gewoon omdat ik er vrolijk van wordt”, aldus Bertina. ,,Ik ben een echte carnavalfan en ben altijd vijf dagen feesten. Net als m’n dochter die in Princehage lid is van de jeugdraad, als joffer.”

Iedereen die regelmatig langs de woning van Bertina en haar dochter wandelt, weet dat ze houden van een feestelijke aankleding. Sinterklaas, Halloween, kerst en carnaval. Geen feest wordt overgeslagen. ,,Hoewel het carnavalsfeest nog moet beginnen kijk ik nu al naar de paasspulletjes”, laat ze weten.

Bertine is, zo schat ze in ,,een paar uurtjes” bezig geweest met versieren. ,,Het hoeft niet veel te kosten”, zegt ze. ,,Ik maak heel veel zelf. Als je alles in de winkel gaat kopen, is alles zo pietje precies. Maar met carnaval hoeft alles niet zo recht.” (MS)

