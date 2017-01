Hartje Breda: Vragen waarmee je jezelf op glad ijs begeeft

BREDA - Als Koning Winter ons allen vast grijpt in zijn greep Terwijl de sneeuw de straten bedenkt. En als de wegen veranderen in spiegels. Dan rijst als vanzelf de aloude vraag: Hoe komt de bestuurder van de strooiwagen eigenlijk veilig op zijn werk?

,,Die rijdt gewoon heel ontspannen over niet-gladde wegen”, zo weet Roland Vermeulen te vertellen. Als coördinator gladheidbestrijder van de gemeente Breda weet Vermeulen als geen ander waar hij het over heeft. ,,Meestal strooien we preventief. Dus vóór de wegen glad zijn geworden.” Binnen de gemeente Breda bevindt zich het grootste zout-uitrijlocatie van de Benelux. Bij dreigende gladheid wordt er van hieruit op 28 routes door de hele stad heen gestrooid. Op de grotere wegen wordt gestrooid door medewerkers van een onderaannemer. Voor die stukken waar de tractoren en vrachtwagens niet kunnen komen, staan er twee kleine zogenoemde knelpuntstrooiers klaar.

Magnesium

Preventief strooien is mogelijk omdat het zout gemengd wordt met magnesium. Hierdoor hecht het zich aan het asfalt, zodat ijzel geen grip krijgt. Dit werkt bíjna altijd. In 95 procent van de gevallen is er dus al gestrooid nog voort het glad wordt. ,,Afgelopen weekend hadden we toevallig te maken met een uitzondering”, vertelt Vermeulen. ,,We proberen altijd het meest ideale moment te kiezen om te strooien. Dus vooraf, en bij voorkeur buiten de spits om. Het mag alleen niet regenen want dan spoelt het zout weg. Afgelopen vrijdag ging de regen ineens over in flinke sneeuwval.” In die gevallen rijden de medewerkers van de strooiwagens en de bestuurders van de knelpuntstrooiers dus gewoon ,,Heel voorzichtig”.

Peperduur

Een rondje strooien kost de gemeente 15.000 euro. Aan personeel (inclusief dat deel van het personeel dat wordt ingehuurd), aan materieel en aan zout. ,,Afgelopen vrijdag hebben we drie keer gereden”, laat Vermeulen weten. Een andere vraag die Vermeulen meer dan eens te horen krijgt, is de vraag of strooizout eigenlijk hetzelfde is als keukenzout. ,,Zout is zout”, laat hij hier over weten. ,,Alleen zijn de brokken waarmee wij strooien groter, wat eigenlijk minder goed werkt aangezien zout zijn werking dankt aan de wrijving, en voegen wij dus iets toe zodat het hecht aan asfalt.”

7 gram

​Vermeulens tip aan eenieder: strooi voor het glad is een beetje zout. Zeven gram per vierkante meter is voldoende. Als het dan gesneeuwd heeft, veeg je de dag erna de sneeuw weg en met een klein beetje extra zout heb je nooit last van een gladde stoep.