Hartje Breda: twee eenzame fietsjes

Weken staan ze daar al, op twee verschillende plekken in de stad, geketend en wel. Twee achtergelaten kinderfietsen.

Oké, wereldnieuws is het niet, wel opmerkelijk. Zowel in de BN DeStem-rubriek ‘Lezers helpen lezers’ als op Facebook wordt gewag gemaakt van een eenzame kinderfiets. De ene staat bij de artiesteningang van het Chassé Theater, de andere in de Schönbergstraat, bij de Baronielaan.

Beide staan met een ketting op slot. In de Schönbergstraat is het slot zelfs bijna groter dan het kleuterfietsje zelf. Van beide karretjes zijn de banden leeg.

De boodschappers melden dat de rijwielen daar al weken staan. Vreemd, vinden zij. Dat is het ook. Wij ‘grote mensen’ laten na een gezellige avond wel eens onze fiets in de stad achter. We zijn ons sleuteltje kwijtgeraakt of weten door net iets te veel glaasjes prik niet meer waar we onze fiets ook alweer geparkeerd hadden. Maar een kinderfiets? En zeker in die wat ‘verstopte’ Schönbergstraat?

De brief aan BN DeStem komt van bewoner Jan Potgieser. Hij is niet veel wijzer geworden. “We hebben hier één huurwoning en daar zijn nieuwe mensen ingekomen. Misschien was het fietsje van de vorige bewoners. Anders zou ik het echt niet weten. Maar als je naar het hangslot kijkt, dat kan een klein kind niet bevestigen, dat moet een volwassene gedaan hebben.”

Misschien zijn verloren sleutels ook nu de reden. Of die lekke tubes. In plaats van het fietsje op te halen, het slot door te knippen en de banden op te pompen, kopen de ouders ‘gewoon’ een nieuwe.

Maar wellicht ook zit er heel ander verhaal achter, met de vergeten fietsjes als stille getuigen. Wie helpt dit mysterie oplossen? (JH)