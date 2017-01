Hartje Breda: Skip (14) helpt Pim (80)

Hebben we alleen nog tijd voor ons eigen drukke leventje? Of houden we zo af en toe ook een beetje rekening met de bekende én onbekende medemens, die wel wat hulp en aandacht kan gebruiken? Gelukkig wel, zo blijkt in 't Ginneken.

Het is hartje zomer. Een broeierige dag in juli, 2016. De oude Pim (80) loopt met zijn rollator in de volle zon naar de bakker. Op de weg terug naar huis wordt het plotsklaps aardedonker, er volgt een zware regenbui. Pim zoekt snel een schuilplek onder een boom. Dian Hetterscheid, die in de knusse Ploegstraat woont, ziet die arme Pim staan en vraagt of hij naar binnen wil komen. Pim, die zijn achternaam liever niet noemt: "Dat vond ik ongelooflijk lief, wie doet dat tegenwoordig nog, zo maar iemand binnen laten?"

Bij een kopje thee vertelt hij aan Dian dat hij best hulp kan gebruiken bij het boodschappen doen. Skip van der Kooij, de 14-jarige zoon van Dian, hoort het aan en zegt gelijk 'ja' op dit spontane verzoek. Inmiddels doet hij het al ruim een half jaar. ,,Ik vind het heel normaal om iemand te helpen", zegt de tiener.,,Het hoort nu bij mijn vaste wekelijkse activiteiten, net zoals je ook wekelijks gaat sporten. Op maandag haal ik meteen voor een hele week boodschappen voor hem in huis, en daarna blijf ik meestal gezellig praten. Pim is een intelligente en positief ingestelde man, het is echt leuk om bij hem in de buurt te zijn."

Pim lacht: ,,Ja, ik wil Skip natuurlijk niet ophouden, maar ik vind het wel fijn als hij nog even blijft kletsen. Zo komt de wereld even bij mij in huis. Vorig jaar is na vijftig jaar huwelijk mijn lieve vrouw overleden, een groot verlies. Mijn kinderen wonen ver weg, dus die kunnen me niet zo makkelijk helpen. Dit is echt een uitkomst. Het was al bijzonder dat zijn moeder destijds de deur opendeed voor mij, even bijzonder vind ik dat Skip mij zo trouw helpt. Dat dit nog bestaat! Skip en Dian zijn twee goede mensen. Ik ben ontzettend blij dat ze in mijn leven zijn gekomen." (MD)