Hartje Breda: Nieuwjaarsdag

BREDA - Het is stil op straat, zoals te doen gebruikelijk op nieuwjaarsdag. Men blijft liever in het verwarmde huis om de belevenissen van oudjaarsnacht te verwerken.

De weersomstandigheden op deze eerste januari werken ook al niet mee. Als de duisternis invalt, begint het haast ijzig te regenen: niet direct een uitnodiging van de weergoden om eens een frisse neus te halen. Mijn lief had natuurlijk gelijk toen ze besloot terug te keren naar het warme bed, in plaats van een wandeling tezamen. Een winterjas, sjaal, muts en handschoenen zijn een moetje, maar voorkomen de kou nauwelijks.

De rotzooi op straat valt alleszins mee; meer dan een enkele lege huls of leeg bierblikje treffen we niet aan. De gordijnen staan -naar oer-Hollands gebruik- bij veel huishoudens aan de Sint Ignatiusstraat deze middag wagenwijd open. Niet dat je dan ongegeneerd naar binnen mag staren, maar aan een ogenblik heb je veelal genoeg. Zo lijkt er een allergezelligst zondags feestje gaande op een adres, getuige de nette kleding die de dames en heren dragen.

Een paar deuren verderop ligt een man languit en onbeweeglijk op de bank. Of hij slaapt of daadwerkelijk de voetbalwedstrijd die op tv uitgezonden wordt kijkt is onduidelijk, maar dat er deze eerste januari van hem geen grootse daden verwacht kunnen worden, ja, dat staat wel vast. Zijn buurman heeft de tv ook aanstaan – op teletekst! De bank is echter niet bemenst.

Een katje ligt op de armleuning, de oogjes gesloten. Iets verderop zijn de gordijnen wel dicht. Ietwat slordig, een glimp van de woonkamer is waarneembaar.

In het vlugge voorbijgaan kan geconstateerd worden dat de televisie op een zender staat waar de gordijnen gerust écht dicht hadden gemogen.

Deze nieuwsjaarswandeling is onaangenaam door de scherpe koude. Wellicht is de Albert Heijn Brabantplein geopend, om deze wandeling ook nog enig nut te geven. Het is een gokje. Maar nee, natuurlijk is deze dicht. Een soort discoverlichting in de etalage van de supermarkt geeft de aanbiedingen diverse kleurtjes, maar in deze omstandigheden stemt het niet vrolijk. Vrijwel alles op het Brabantplein is dicht. De kerstverlichting op het plein staat aan en weerkaatst op de natte stenen. Niet alle winkels zijn overigens dicht. Vishandel Het Kapiteintje en Dönerland zijn open. Bij die eerste is het met drie klanten gerust druk te noemen.

Even verderop, bij café De Haan aan de Teteringsedijk zitten twee jongens te schaken. De concentratie van beide heren zit diep, de verlichting in het café is fel. De regen neemt toe. Een man heeft z’n eerste pech van 2017 al te pakken: hij loopt met z’n fiets aan z’n hand door de nu toch stromende regen. Z’n band is lek, hijzelf lijkt niet al te vrolijk. Een troost, 1 januari telt niet. Morgen begint het nieuwe jaar pas écht.