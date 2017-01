Hartje Breda: In het stadsarchief terug naar april 1974

Met Joris Verhoeven van stadsarchief Breda mogen we even rond dwalen in het depot. Wat een feest!

De uitnodiging om een kijkje te nemen in het depot van stadsarchief Breda slaan we niet af. Onder de binnenplaats van de voormalige Chassé Kazerne lopen spannende, lange gangen met betonnen wanden en driedubbeldikke ijzeren deuren. Daar rondlopend voel je je professor Robert Langdon uit de bestsellers van Dan Brown.

In een koelcel liggen onder meer de zorgvuldig gedocumenteerde rolletjes met foto-negatieven van oud-collega Johan van Gurp. In andere gangen liggen bouwtekeningen, eeuwen oude documenten, de prachtigste foto’s, sigaren- en gewone dozen met duizenden nog na te kijken negatieven en… heel veel oude kranten.

We pakken een ingebonden reeks van dagblad De Stem, april 1974. Broadsheet formaat, een twee keer zo grote krant als tegenwoordig. Zwart-wit, weinig beeld, lange verhalen en pagina’s vol met advertenties.

Niet voor niets kiezen we voor deze maand, de naam van uw verslaggever moet toen voor het eerst in de krant hebben gestaan. Als 14-jarig NAC-supportertje, die in De Vliert in Den Bosch de halve finale van de KNVB-beker had bezocht. FC Utrecht-NAC 2-3.

‘En NAC, dat gaf Utrecht met de sukkerbiete voor de kop’, zongen we met drie vrienden op de terugweg in de bus. Dat vond de verslaggever van De Stem zo leuk, dat hij het in de kop van zijn sfeerverslagje zette!

Bij donderdag 4 april is het bingo. Een aangename siddering gaat door mijn lijf, mijn hoofd gaat terug in de tijd. Ik herinner me vaag de avond ervoor, woensdag 3 april 1974, in De Vliert. En het vreselijke vervolg: de finale in De Kuip: PSV-NAC 6-0. Onmiddellijk gevolgd door een veel warmere herinnering: een jaar eerder, ook in De Kuip. NAC-NEC 2-0.Waren we natuurlijk ook bij...

Wat een reis terug in de tijd, zo maar op een maandagmiddag! En dat dankzij die grote snoepwinkel, die we het stadsarchief noemen. Een snoepwinkel vol stadshistorie én persoonlijke herinneringen.

