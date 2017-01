Hartje Breda: Hachelijke avonturen bij openingsactie buitenwinkel Bever in Breda

BREDA - Het was gisterenmiddag toch echt beduidend kouder dan vannacht, ondervond Martijn Bervoets uit Uden. Hij meldde zich vrijdagochtend rond half 9 al voor de openingsactie van buitenwinkel Bever aan de Tolbrugstraat. Deze vond plaats op de zaterdagochtend en dus vertoefde Bervoets ruim 24 uur in de nabijheid van de winkel.

Gratis

Zaterdagochtend opende de gerenoveerde winkel dus haar deuren. De eerste klant zou daarbij gratis de actiecamera Go Pro Hero (winkelwaarde €329,95) krijgen. De tweede klant betaalde er tien euro voor, de derde twintig, tot de tiende klant. Bervoets was de eerste en verzekerde zich daarmee van het apparaat.

Hij zette zich voor de winkel, het lange wachten begon. ,,Ik mocht niet weg, ze verwachtten wel van je dat je bij de winkel in de buurt blijft.” Pas om half 6 ’s middags meldt zich klant twee. ,,Een broer en een zus, van 16 en 14. Was gezellig, beetje ouwehoeren en een beetje kaarten met ze. Als ik te lang de enige was, had het wel vervelend geweest."

Raar

Voorbijgangers kijken raar op, als ze mensen voor de winkel in slaapzakken zien liggen. Dat werd ’s nachts een echt probleem. ,,Ik lag in m’n slaapzak. Ik ben een paar keer geschopt door dronken stappers. Het was bij vlagen behoorlijk bedreigend en intimiderend.” Bervoets is wel iets gewend.

Met een vriend gaat hij regelmatig op avontuur. ,,Naar Noorwegen, met een tentje. Je wordt er creatief van, je ontdoet je van alle gemakken, van alle luxe en bent op jezelf aangewezen.” Rond half 1 arriveren Jeroen Winkel, z’n twee zoons en een vriend uit Rijen.

Avontuur

,,Het is wel avontuur. We hebben wat nieuwe mensen hier leren kennen. We komen hier echt voor de Go Pro Hero, daar zijn we gelukkig nu ook zeker van. En ik hoop dat m’n zoons me eenmaal thuis liefde geven dat ik dit voor ze over heb”, knipoogt hij naar hen. En passant knuffelt één van z’n zoons ‘m.

Als de stappers ’s nachts steeds naardere opmerkingen maken (,,Volgens mij zijn het zwervers en zijn ze dood. Zullen we wat stenen zoeken?”), arriveert de politie. Zij geven aan dat het verboden is hier te slapen, ook voor de eigen veiligheid.

Slaapplaats

Medewerkers van Bever nodigen de kleine groep binnen uit en geven hen een slaapplaats. ,,We moesten er om 4 uur weer uit, toen het rustiger was op straat”, vertelt Winkel. ,,We hebben dat tot 5 uur weten te rekken, door interesse te tonen in de nieuwe winkel.”

Bervoets: ,,Ik heb heerlijk geslapen. We waren van buiten wel zichtbaar, dus stappers bonkten nog wel hard tegen de ramen aan. Dat was wel vrij irritant.” Bervoets vond het weer een avontuur waar hij met plezier op terugkijkt.

Rij

Hij kijkt naar de lange rij voor de kassa: honderden mensen zijn inmiddels op de openingsactie afgekomen, die meer behelst dan alleen de Go Pro. ,,De vorige keer in Den Bosch was ik er ook bij, ik vind de opwinding en het lijden gewoon tof.

Deze Go Pro Hero is bovendien een nieuwer model dan in Den Bosch, ik ga m’n avonturen er weer mee vastleggen.” Goed, de adrenaline is wat gezakt, de doelstelling is bereikt.

Wat nu? ,,Ik kom net uit een tentamenweek en ben de komende twee weken vrij, dus ga vanmiddag wel even een dutje doen.”