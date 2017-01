Hartje Breda: Dekselse monumenten op Haagse Markt

75 jaar geleden raakte Princenhage zijn onafhankelijkheid kwijt. Het dorp werd in 1942 geannexeerd door Breda. Het jubileumjaar is feestelijk begonnen. Dankzij een aantal putdeksels.

Ze vormen een cirkel op de Haagse Markt. Vier historische putdeksels. Op de plek waar nu nog de kerststal pronkt, komt nummer vijf. Op de deksels lezen we ‘gemeente Princenhage’. Dát maakt ze zo bijzonder. Princenhage – door de bewoners liever dorp dan wijk binnen Breda genoemd - is immers al 75 jaar geen eigen gemeente meer.

De gietijzeren gevaartes zijn de laatste van voor de annexatie in 1942, zegt Wibout van Dort. “Het Heuvelplein is aangelegd in 1931, ik denk dat ze ook uit die tijd stammen. Waarschijnlijk ligt er nog één andere op het depot van de gemeente.”

In augustus 2016 kregen hij en bewoners van Heuvelstraat en –plein een brief, waarin de renovatie van de straten werd aangekondigd. “Daardoor zouden die deksels naar het oud ijzer verdwijnen.” Hij nam meteen contact op met Marian Verheij, voorzitter van de dorpsraad, “omdat zij betere contacten heeft.”

De reddingsactie werd een groot succes. Niet alleen zijn de deksels bewaard gebleven, ze kregen zelfs een ereplaats. Stevig vastgelast op de Haagse Markt. En in beheer van het Princenhaags Museum.

Mooier kon 2017 niet beginnen, vinden ze. “Het is supersnel georganiseerd en ze liggen hier echt als monumenten”, glundert Marian Verheij aan de vooravond van een jaar vol feestelijkheden waarin de annexatie herdacht zal worden. Met Princenhagenaars én Bredanaars.

Voor Van Dort is het al de tweede keer dat hij met zijn gezonde chauvinisme succes oogst. “In 2003 heb ik er al voor kunnen zorgen dat we komborden kregen met ‘Princenhage’ in plaats van Breda.” (JH)