Hartje Breda: de sensatie van voetbalplaatjes verzamelen

Het feest is begonnen! Bij elk tientje boodschappen krijg je bij de Jumbo een zakje met vijf NAC-voetbalstickers!

Het verzamelen van voetbalplaatjes is een van de hoogtepunten in vrijwel ieder jongensleven, dat kan niet anders. In onze tijd spaarde je de spelers van alle eredivisieclubs, van Koos Knoef tot Uwe Blotenberg. Plus natuurlijk Johan Cruijff en het allerdierbaarste plaatje: Willem van Hanegem.

De supermarktactie in 2017 betreft louter NAC. Maar dan niet alleen de selectie van het eerste, ook jeugdelftallen, clublogo’s plus legendarische spelers en trainers uit het turbulente verleden van de Bredase volksclub.

We verwachten daarom een gekkenhuis bij de supermarkt pal naast het NAC-stadion. “Valt mee hoor”, zegt de caissière. “We zitten hier niet echt in een woonwijk, dat scheelt.”

Dus fietsen we door naar dezelfde grootgrutter in Tuinzigt. En zien daar meteen licht ondeugende, loerende koppies. Jesse, Nicky en Mika, alle drie acht jaar. Ze vragen beleefd aan iedere klant die afgerekend heeft of ze de NAC-stickers mogen hebben. Jesse toont trots zijn buit. Al zeker dertig zakjes, keer vijf plaatjes!! “Ik maak ze straks thuis pas open”, houdt hij de spanning er nog even in.

Jesse en zijn vriendjes zijn echte NAC’ers. “Met mijn vader ga ik naar alle thuiswedstrijden, dan zijn zij er ook.”

Iedere generatie heeft zijn helden. Vroeger had je Leo Canjels, Addy Brouwers, Pierre van Hooijdonk, Gerard den Haan. Wie is het NAC-idool van de huidige jeugd?

“Dessers”, zeggen de drie knapen in koor. De topscorer, logisch. En een sympathieke Vlaming. Nou, dat blijkt toch niet helemaal de motivatie van de drie kameraadjes. “De andere spelers kennen we niet, dat zijn allemaal van die moeilijke namen…” (JH)

