Hartje Breda: Ballenbak Zaartpark

Het hondenterrein te midden van het Zaartpark is lekker ruim, vrij van obstakels en je mag er lekker los rondrennen. Een ideale plek om lekker te (tennis)ballen. Mits dit tenminste je ding is, als hond zijnde. De vaste bezoekers van het hondenveldje hebben elk hun eigen voorkeur als het gaat om de edele balsport.

Semma, Porthos en Maya verkiezen de werpstok. Sprokkel vindt elke spelvorm best en wie er daarbij uiteindelijk het eerste de bal heeft, dat is om het even. Sasha daarentegen is een ballendief. Altijd als eerste en altijd gretig. Voor Sasha mag het balshopspel uren duren.

Voor Ziggy zijn tennisballen doorgaans te min. Zij verkiest een voetbal. Maar o wee als een ander ook maar te lang kíjkt naar háár speeltje. Max heeft nooit begrepen waarom er achter een bal wordt gerend zolang het veld nog vol zit met molletjes en muizen.

Teckel Noortje kan in het geheel niet lastig gevallen worden met iets banaals als gedoe rond een tennisbal. Noch met mollen, noch met muizen, overigens. Noortje gaat doorgaans liever gewoon weer terug naar huis. En dan is er nog Tessa. Tessa’s baasje hoeft nooit een bal te kopen.

Tessa vindt tijdens een korte wandeling meer tennisballen dan Guus Geluk klavertjesvier. Het opmerkelijke fenomeen doet zich namelijk voor dat de douane werkt met honden die in een loods vol poststukken en bagage, feilloos de kleinste hoeveelheden verboden stoffen. Terwijl in het dagelijks leven menig hond het presteert de eigen bal nog niet terug te vinden op een tiental vierkante meters.

Al blijven weinig baasjes heel lang wachten op een bal van nog geen euro. Tessa vindt ze allemaal en neemt ze stuk voor stuk mee naar huis waar ze in een verzamelbak verdwijnen. Eens in de zoveel weken is het daarom ballentijd, wanneer Tessa’s baas weer een hele emmer mee terug neemt naar het veld.

Makkelijk vindbaar voor iedereen worden ze aan de ingang van het veld gedeponeerd. Kleine moeite, groot plezier. Speelfeest voor iedereen. Behalve voor Noor dan, zij was liever bij de kachel blijven liggen.